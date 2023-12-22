Мешканця Миколаївщини судитимуть за вбивство людини та замах на вбивство ще двох осіб

Миколаївською обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного мешканця Миколаївського району за фактами умисного вбивства, замаху на умисне вбивство двох осіб, придбання, носіння, зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу та умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом вибуху (ч.1 ст.115, ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 та ч.2 ст.194 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений тривалий час не віддавав 26-річній жінці її документи, які вона йому залишила на зберігання. 1 липня 2023 року жінка зі своїм знайомим та ще одним чоловіком – водієм автівки, приїхали до нього забрати документи.

Після нетривалого спілкування чоловік, який перебував у стані сп’яніння, віддав документи. Дочекавшись коли візитери підійдуть до автомобіля, кинув вибуховий пристрій в транспортний засіб.

Внаслідок вибуху 67-річний водій легковика отримав мінно-вибухові тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у тому числі травматичну ампутацію руки та пошкодження внутрішніх органів. Згодом від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура