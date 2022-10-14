Мешканцю Миколаївщини повідомили про підозру в підтриманні збройної агресії РФ

67-річний житель смт Врадіївка, використовуючи соціальну мережу, підтримував військові дії російської федерації в Україні. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зловмисника викрили оперуповноважені відділення поліції №2 Первомайського районного відділу спільно зі співробітниками Управління СБУ у Миколаївській області та задокументували його неправомірні дії.

В ході розслідування слідчі з’ясували, що зловмисник з березня на власній сторінці у соціальній мережі поширював і підтримував збройну агресію рф на території України.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, в яких містились докази злочинної діяльності. Усе вилучене обладнання правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.

За процесуального керівництва Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

Найближчим часом у суді вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області