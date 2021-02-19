На Буковині припинено діяльність злочинної групи, яка підробляла документи громадян України та Євросоюзу

Співробітники Слідчого управління та спецпідрозділу «КОРД» ГУНП в Чернівецькій області спільно з оперативниками обласного управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ здійснили майже 20 обшуків у членів угруповання. Поліцейські вилучили у зловмисників велику кількість різних документів з ознаками підробки, обладнання й заготовки для їх виготовлення, комп’ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності.

Майже протягом року правоохоронці здійснювали комплекс спеціальних поліцейських заходів для встановлення учасників злочинної групи, документування їхніх незаконних дій та збору доказової бази.

За результатами проведеної роботи співробітники поліції з’ясували, що 47-річний буковинець організував злочинну схему особистого збагачення шляхом виготовлення та збуту підроблених документів, що посвідчують особу. До незаконної діяльності він залучив двох чернівчан, віком 46 і 66 років, які виготовляли фіктивні українські та іноземні документи.

Зокрема, члени злочинної групи підробляли:

ID-картки, які засвідчують особу громадянина України;

паспорти громадян України з нанесенням голографічних захисних елементів;

паспорти громадян різних країн Європейського Союзу;

свідоцтва про смерть громадян України;

посвідчення водія, що видаються в Україні та країнах Європейського Союзу;

свідоцтва про народження громадян країн Європейського Союзу.

Також правопорушники виготовляли фальшиві документи для отримання громадянства України та набуття громадянства Республіки Румунія.

18 лютого поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків за місцями проживання членів злочинної групи, у їхніх автомобілях та офісних приміщеннях, які використовувалися для здійснення незаконної діяльності. Під час обшуків співробітники поліції виявили та вилучили:

обладнання для виготовлення підроблених офіційних документів;

підроблені паспорти громадян Євросоюзу;

підроблені свідоцтва про освіту;

підроблені довідки з негативними результатами ПЛР-тестів для виїзду за кордон;

заготовки свідоцтв про народження;

печатки, штампи та кліше;

комп’ютерну техніку;

марки акцизного податку іноземного та вітчизняного походження.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі поліції вирішують питання повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні групою осіб за попередньою змовою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області