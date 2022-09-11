На Буковині керівник осередку антикорупційної ГО брав гроші за вступ до організації

Сторожинецький районний суд Чернівецької області начальника Управління у місті Чернівці ВГО «Національний комітет по боротьбі з корупцією».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 серпня.

На початку травня 2022 року до обвинуваченого звернувся громадянин за консультацією щодо умов вступу до громадської організації. Останній запевнив, що у зв’язку із воєнним станом і призовом на військову службу нові учасники до організації не приймаються. Але водночас запропонував, що за 350 доларів як керівник Управління організації у місті Чернівці може клопотати перед керівництвом про прийом цього чоловіка та призначення його на адміністративну посаду.

Протягом червня-травня обвинувачений отримав 100 доларів і 250 євро. За це він видав громадяину посвідчення заступника начальника відділу цивільно- демократичного контролю над воєнною організацією Західного Регіону Управління комітету по боротьби з корупцією та перепустку Національного комітету по боротьбі з корупцією, що нібито дає право проїзду на територію режимних об`єктів та державних установ.

До суду надійшла угода про визнання винуватості.

Дії кваліфікували за ч.3 ст. 368-3 ККУ як одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права за вчинення дій з використанням повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду.

Представник громадської організації заплатить 34 тисячі гривень штрафу.