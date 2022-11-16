На Черкащині батько систематично вчиняв домашнє насильство щодо неповнолітньої доньки

За процесуального керівництва Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловікові, який умисно систематичного вчиняв психологічне насильство над своєю донькою, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої (ст. 126-1 КК України).

За даними слідства 38-річний житель Шполянщини систематично, з мотивів явної неповаги до існуючих норм співжиття в сім’ї, на ґрунті неприязних відносин, використовуючи нікчемний привід, вчиняв домашнє насильство стосовно своєї 15-річної доньки.

Санкція указаної статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури