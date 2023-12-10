На Дніпропетровщині 36-річного чоловіка підозрюють у шахрайстві під приводом працевлаштування

Підозрюваний розмістив у соціальній мережі оголошення про надання послуг посередника у пошуках роботи за кордоном. Після отримання грошей від людей – жодних обіцянок не виконував.

Викрили шахрая поліцейські відділення поліції №3 Кам’янського РУП. Ним виявився 36-річний житель Верхньодніпровська.

Правоохоронці встановили, що головною умовою підозрюваного була повна передплата за отримання пакета документів з працевлаштування за нібито бронювання вакансії та страхування для подальшої роботи. Після отримання грошей зловмисник уривав спілкування.

Під час обшуку у чоловіка правоохоронці вилучили ноутбук з обліковими записами, з якого розміщувались оголошення про надання послуг з працевлаштування, мобільні телефони, банківські карти та сім-картки різних мобільних операторів.

За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП