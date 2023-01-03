На Дунаєвеччині в передноворічний вечір 46-річна жінка підрізала свого співмешканця

Конфлікт виник раптово, під час суперечки жінка схопила кухонний ніж та завдала ним удару чоловікові.

Подія трапилася ввечері 31 грудня в с. Лошківці, що на Дунаєвеччині. 46-річна місцева жителька під час суперечки завдала удару кухонним ножем в живіт своєму 43-річному співмешканцю. Обоє перебували в стані алкогольного сп’яніння.

Через декілька годин після цього чоловік поскаржився на біль, жінка злякалась і викликала швидку допомогу. Наразі потерпілого прооперували.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. За скоєне жінці може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області