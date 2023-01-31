На хабарі у 1300 доларів за оренду земельної ділянки на Київщині викрили заступника голови міськради

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність заступника голови однієї з міськрад області. За винагороду у 1300 доларів США чоловік обіцяв приватному підприємцю забезпечити безперешкодну передачу в оренду земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності.

30 січня заступника голови було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди у сумі 1 300 доларів США. Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідство триває за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України