На хабарі за посвідчення про непридатність до служби на Львівщині викрито військового комісара та в. о. голови ВЛК

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру начальнику Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його водію та в.о. голови військово-лікарської комісії в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець організував схему одержання від військовозобов’язаного неправомірної вигоди за документи, які надають йому право безперешкодного виїзду за межі України.

Для цього він залучив свого водія та в.о. голови ВЛК Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Водій отримав від чоловіка 3000 доларів США за подальшу видачу йому документів. В.о. голови ВЛК вигадала фіктивне захворювання та видала довідку комісії про тимчасову непридатність цього чоловіка до військової служби.

В подальшому, на підставі цих документів начальник Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки склав та підписав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, де зазначив про тимчасову непридатність громадянина до військової служби за станом здоров’я.

Наразі за місцем проживання та роботи підозрюваних проводяться обшуки. Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора