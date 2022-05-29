На Хмельниччині до 4 років ув’язнення засудили молодика, який п’яним вчинив смертельну ДТП (фото)

Летичівський районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі потерпілого.

Нагадаємо, аварія сталася 9 квітня 2020 року близько третьої години ночі. 25-річний водій автомобіля «BMW 525» допустив наїзд на електроопору, після чого транспортний засіб перекинувся, а бетонний стовп упав зверху на нього.

У результаті аварії 34-річний пасажир авто від отриманих травм загинув на місці події. Ще один 22-річний хлопець отримав переломи і був госпіталізований до травматологічного відділення лікарні.

Тестування на приладі «Драгер» показало, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,23 проміле алкоголю).

Нещодавно Летичівський районний суд закінчив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав водія винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та визначив йому покарання у вигляді 4 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області