На Хмельниччині винуватицю смертельної ДТП взяли під варту без можливості внесення застави

Хмельницький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і постановив нове, згідно з яким винуватиці смертельної ДТП у Шепетівці, яка перебувала за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Під колеса водійки потрапив 83-річний пішохід, який отримав важкі травми, внаслідок чого наступного дня помер у лікарні.

Водійку поліцейські затримали. Вона перебувала в ізоляторі тимчасового тримання.

Після оголошення їй про підозру слідчі за процесуального керівництва прокуратури звернулись із клопотанням до суду про обрання їй найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою.

Проте Хмельницький міськрайонний суд тільки частково задовольнив клопотання, надавши підозрюваній можливість внесення застави у розмірі майже 200 тисяч гривень, яку вона одразу ж внесла.

На таке рішення суду першої інстанції стороною обвинувачення була подана апеляційна скарга, яку ХАС задовольнив — на період розслідування жінка перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.