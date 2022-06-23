На Хмельниччині «закладчика», який збував психотропи, ув’язнили на 9 років

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 21-річного хмельничанина у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Вже будучи обвинуваченим за розповсюдження заборонених речовин, чоловік на шлях виправлення не став, та продовжував збувати заздалегідь придбану для цього особливо небезпечну психотропну речовину методом «закладок» в різних районах обласного центру.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури