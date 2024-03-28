На Хмельниччині зловмисниця привласнила близько ₴8 млн. допомоги родичам загиблих військовослужбовців

Поліцейські встановили, що експосадовиця одного з відділень банку упродовж 2022-2023 років пропонувала банківські послуги родичам загиблих воїнів з Білогірщини. Та замість відкриття депозитів, привласнювала їхні кошти.

32-річна жінка, ексвиконуюча обов’язки керівника одного з відділень банку, дізнавшись про надання допомоги родинам загиблих військовослужбовців, пропонувала їм вигідно придбати іноземну валюту та відкрити депозит в банку. Коли потерпілі погоджувались та приносили кошти, зловмисниця їх привласнювала. Таким чином, вона збагатилася на суму близько 8 мільйонів гривень.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили розслідування за ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 1, 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт стосовно фігурантки вже скеровано до суду. За скоєне їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області