На Київщині озброєний іноземець вигнав дружину з 4-річною дитиною на мороз

Після цього він зачинився у будинку разом із 2-річною донькою.

Подія сталася 23 січня близько 20:00 в селі Святопетрівське Бучанського району. Після сварки 31-річний громадянин Франції вигнав дружину та 4-річну дитину на мороз, після чого зачинився у будинку разом із 2-річною донькою. КОРД провів цілу спецоперацію із затримання озброєного іноземця.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Спочатку жінка намагалась залагодити конфлікт, однак чоловік продовжував агресивно висловлюватись її бік та не пускав до помешкання, тож жінка викликала поліцію.

“На місце події негайно прибув наряд реагування патрульної поліції Бучанського РУП. Правоохоронці разом із жінкою зайшли на подвір’я домоволодіння та постукали у двері. Чоловік почав погрожувати поліцейським застосуванням гвинтівки, після чого знову зачинився у помешканні”, – йдеться у повідомленні поліції.

Для затримання правопорушника була введена спеціальна поліцейська операція за участі бійців спецпідрозділу КОРД. Дворічну дитину повернули матері, а чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем проживання правопорушника правоохоронці вилучили, як речові докази, гвинтівку, 14 газових балонів до неї а також два арбалети.

За фактом домашнього насильства та погроз поліцейським відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до 15 років або довічне позбавлення волі. // Діло