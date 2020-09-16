На Київщині співробітники Нацполіції виявили групу нелегальних мігрантів

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання Бориспільського району поліцейські Департаменту захисту інтересів суспільства і держави виявили іноземців, які незаконно перебували на території держави. Мігранти займалися вирощуванням сільськогосподарських культур.

За словами заступника начальника управління Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Ігоря Нирки, поліцейські спільно зі співробітниками Державної міграційної служби України та Державної служби України з питань праці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці незаконно перебували на території держави, адже дозволи на перебування в Україні були протерміновані.

«Вже встановлено, що близько року тому громадянин Китайської Народної Республіки прибув до України та почав вирощувати сільськогосподарські культури. З цією метою він на Київщині орендував 10 гектарів землі сільськогосподарського призначення», — повідомив Ігор Нирка.

Він також додав, що на орендованій території іноземець побудував «житло» для робітників, які вирощували та збирали урожай. До роботи залучав своїх співвітчизників, які жили в жахливих умовах.

Наразі порушники доставлені до Державної міграційної служби України. На всіх нелегалів складено адмінпротоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, адмінпротокол складено на організатора «підприємства» — за ст. 204 (Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів) КУпАП.

Найближчим часом порушників міграційного законодавства депортують.

Управління комунікації Національної поліції України