на конотопщині поліцейські розшукують шахраїв, які збагатилися майже на 500 000 гривень

Зловмисники вкотре ошукали довірливих громадян, використавши відому схему «з банком». За даними фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження та ведуть пошуки шахраїв.

У першому випадку по допомогу до працівників відділення поліції №1 (м. Кролевець) звернулася 63-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий та назвався співробітником служби безпеки банку. У розмові чоловік зазначив, що її картка заблокована та запропонував перерахувати всі гроші на «нову». Жінка погодилася та надіслала 123 000 гривень на невідомий банківський рахунок.

У подібну шахрайську схему учора потрапила мешканка села Підлипне. У розмові з правоохоронцями вона розповіла, що їй зателефонували нібито зі служби безпеки банку, у якому вона обслуговується та повідомили, що строк дії її банківської картки закінчився. Однак можна оформити нову картку онлайн. Для цього заявниця повинна була продиктувати конфіденційні дані по картці. А за декілька хвилин жінка виявила зникнення 355 000 гривень та негайно зателефонувала до поліції.

За даними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та ведуть пошуки зловмисників.

Працівники поліції вкотре наголошують громадянам про необхідність недовіряти інформації, отриманій телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Якщо вам телефонують з банку та просять коди з смс – повідомлення для дистанційного проведення фінансових операцій або авторизації, підвищення безпеки вашого рахунку, відновлення дії банківської картки, підвищення кредитного ліміту – не погоджуйтесь. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі.

Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області