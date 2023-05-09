На Конотопщині судитимуть розповсюджувача порнографічної продукції

Слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури закінчили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця, який займався розповсюдженням порнографії.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 43-річний житель міста Конотоп з грудня 2021 року по лютий 2022 року на власній сторінці одного з сайтів мережі Інтернет викладав фото та відео файли, що мають зміст порнографічного характеру.

Окрім цього, в ході подальшого розслідування правоохоронці виявили у комп’ютері зловмисника фото та відео файли з дитячою порнографією, які він зберігав без мети збуту та розповсюдження.

На даний час слідчі поліції закінчили досудове розслідування за ч.ч. 1,2 та 3 ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» та ч. 1 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Відділ комунікації поліції Сумської області