На Київщині до 13 років ув’язнення засуджено покидька, який зґвалтував, а потім забив до смерті 68-річну жінку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Київщини у зґвалтуванні та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 5 ст. 152, ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання – 13 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що наприкінці вересня 2021 року 33-річний чоловік проводив ремонтні роботи в будинку 68-річної жінки.

Під час обговорення робочих питань між ними виник словесний конфлікт, у ході якого засуджений вдарив жінку по обличчю та зґвалтував її. Після цього, він завдав потерпілій понад 35 ударів руками та ногами, від чого остання померла.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме в СІЗО.

Київська обласна прокуратура