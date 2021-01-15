На Луганщині судитимуть експоліцейського, який у нетверезому стані скоїв наїзд на пішохода

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського одного з тервідділів Головного

управління Нацполіції в Луганській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, наприкінці літа 2020 року правоохоронець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «ВАЗ

21061», порушив правила дорожнього руху та скоїв наїзд на пішохода, який у цей час рухався по узбіччю проїжджої частини.

Внаслідок аварії потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, численних забоїв, саден м’яких тканин тулуба, крововиливів та був госпіталізований до медичного закладу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними

засобами на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному

покарання, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури