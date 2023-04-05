на львівщині судитимуть екс-чиновника, який «перевів» державні землі у власність підсанкційної особи

Внаслідок незаконної діяльності посадовця державі було завдано збитків на суму близько 17,5 мільйонів гривень.

Зловмисника, колишнього посадовця Сколівського районного відділу земельних ресурсів, викрили слідчі відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, чиновник зловживаючи своїм службовим становищем, видав завідомо неправдиві офіційні документи (державні акти на право власності), що призвело до незаконного вибуття із земель державної власності чотирьох земельних ділянок та незаконної передачі в оренду ще однієї земельної ділянки, розташованих на території колишнього Сколівського району.

У документах були змінені цільові призначення ділянок з «сільськогосподарського призначення» та «рекреаційного призначення» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд» та «для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови».

Деякі з цих ділянок, які фактично були розташовані за межами населеного пункту, за «новими документами» увійшли в межі одного з сіл теперішньої Славської ОТГ, яке користується великою популярністю у шанувальників гірськолижного спорту.

В подальшому вказані земельні ділянки опинились у власності суб’єкта господарювання, кінцевим бенефіціаром якого є особа, яка згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України внесена до переліку фізичних та юридичних осіб, стосовно яких застосовані обмежувальні заходи, санкції. На одній з них «новий власник» мав намір збудувати готельно-відпочинковий комплекс.

Внаслідок незаконної діяльності посадовця державі було завдано збитків на суму близько 17,5 мільйонів гривень.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Також суд наклав арешт на вказані земельні ділянки, правоохоронці вживають заходів щодо повернення їх у комунальну власність.

Відділ комунікації поліції Львівської області