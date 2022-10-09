На Одещині прикордонники затримали осіб, які намагались незаконно переправити чоловіків до Молдови

Учора прикордонники Подільського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів, реалізуючи оперативну інформацію, припинили незаконне переправлення до Молдови 4 громадян України призивного віку.

Переправленню жителів міст Київ, Харків, а також Дніпропетровщини та Одещини, сприяла заздалегідь організована група осіб, яка через закриті телеграм-канали здійснювала підбір охочих нелегально виїхати за межі країни. Надалі вони приховано перевозили таких осіб об’їзними шляхами до прикордонних населених пунктів, звідки гарантували та забезпечували їх переправлення по «зеленій» ділянці кордону до Молдови.

Двох учасників кримінальної групи затримано на гарячому – біля кордону поблизу одного з прикордонних населених пунктів Бородинської громади Болградського району, що на півдні Одещини.

Свої послуги злочинці оцінили по 5 тис. $ США за кожного ухилянта.

Правоохоронцями розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.332 КК України. З урахуванням кваліфікуючих ознак діянь підозрюваних, в тому числі з корисливих мотивів, їм загрожує покарання у вигляді від 7 до 9 років позбавлення волі.

ДПСУ