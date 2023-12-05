На Одещині судитимуть злочинне угруповання, яке незаконно переправляло ухилянтів за кордон, використовуючи дитину

За грошову винагороду розміром від трьох до п’яти тисяч доларів США члени злочинної групи вивозили клієнтів до Молдови, використовуючи підроблені документи та дитину. Правопорушникам висунули обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Одеській області встановили, що житель Одеси організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України до сусідньої держави, залучивши до протиправної діяльності двох знайомих співмістянок.

В ході слідства правоохоронці з’ясували, що чоловік організовував підроблення довідок-запрошень та паспортів на ім’я ухилянтів з адресою реєстрації, яка надає право безперешкодно в’їхати на транзитну ділянку автодороги міжнародного значення М-15 Одеса – Рені, що проходить через територію Республіки Молдови. А жінки у якості виконавиць, за його вказівками, передавали підроблені документи «клієнтам» та відвозили їх в зазначену транзитну зону, використовуючи неповнолітню доньку однієї із них. При в’їзді на транзитну ділянку траси з ухилянтом вони приховували дитину від прикордонного контролю, імітуючи перебування в автомобілі трьох осіб. У транзитній прикордонній зоні клієнт виходив і тікав у напрямку населеного пункту Республіки Молдови. А жінки поверталися назад і при виїзді показували прикордонникам дитину для фіксації ними необхідної кількості людей, які нібито виїхали і повернулися.

За свої послуги зловмисники отримували винагороду у розмірі від 3 до 5 тис. доларів США.

У такий спосіб учасники організованої групи в період з березня по липень 2023 року вчинили на території України чотири кримінальні правопорушення, пов’язані з незаконним переправлення осіб через державний кордон України.

У липні правоохоронці викрили усіх учасників злочинного угруповання. Під час обшуків за місцем мешкання та в автомобілях фігурантів вилучили мобільні телефони, паспорт громадянина України з ознаками підробки, гроші, пістолет невідомого походження та інші речі, що становили інтерес для слідства. Паспорт та зброю було скеровано на експертні дослідження.

Після проведення експертиз та інших слідчих дій слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури висунули фігурантам обвинувачення, в залежності від скоєного:

– за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій організованою групою та використанні завідомо підробленого документа);

– за ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 358 ККУ (у незаконному поводженні зі зброєю і підробленні офіційного документа).

Максимальне покарання, яке тягнуть за собою санкції даних статей – до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Обвинувальні акти скеровані до суду.

Відділ комунікації поліції Одещини