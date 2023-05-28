На Одещини 16-річний нетверезий мотоцикліст врізався у паркан. Його 14-річний пасажир загинув

Подія сталася 27 травня близько десятої години вечора у селі Гвоздавка Друга Зеленогірської ОТГ.

Попередньо поліцейські встановили, що 16-річний нетверезий водій мотоцикла, рухаючись населеним пунктом з 14-річним пасажиром, не впорався з керуванням та допустив наїзд на паркан приватного домоволодіння.

На місце події була викликана бригада медиків. На жаль, травми молодшого за віком хлопця були несумісними з життям, він помер у кареті “швидкої”. Старшого за віком юнака доставили до лікарні, де йому діагностували забої, садна, політравму.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1(порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. В рамках провадження поліцейські призначили низку експертиз. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик. Водія правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу. Триває слідство.

ГУ Національної поліції в Одеській області