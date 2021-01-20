На Полтавщині полковник забив до смерті рідну матір

У сараї в селі на Полтавщині знайшли мертвою 81-річну жінку з розтрощеною головою. Підозрюваним у вбивстві є її син

Спершу син загиблої одразу звинуватив у жорстокій розправі над господаркою корову Маньку, яку старенька тримала попри свій поважний вік.

Та от в цю версію не повірили навіть місцеві. По-перше, на подвір’ї жінки був розгардіяш і сліди крові. По-друге, син давно погрожував вбити матір. Про це знали і у поліції, проте за хуліганство за ґрати не садять.

Чоловік – військовий, має звання полковника. Кілька років тому зв’язався із небезпечними людьми і втратив все, що мав. Почав закладати за комір, розлучився і переїхав до матері. Але після перших проявів агресії жінка виставила його за поріг. Тоді і почалося найстрашніше.

Волинь