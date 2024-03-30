На Полтавщині чоловік прийшов до кафе із гранатою (фото)

Подія сталась 29 березня близько 21-ї години у одному з кафе селища Диканька. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейськими встановлено, що 33-річний житель Зіньківської громади прийшов до одного із кафе із предметом, схожим на гранату. Під час розмови із присутніми чоловік розповів, що має при собі гранату та показав боєприпас.

Поліцейські, які прибули на місце події речовий доказ вилучили. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує походження гранати у мешканця Зіньківської громади. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)