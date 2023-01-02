на полтавщині поліція розслідує замах на вбивство мешканки міста глобине

До відділу № 1 (Глобине) Кременчуцького райуправління поліції 1 січня, близько 15:00, надійшла інформація від лікарів про госпіталізацію 58-річної жінки, яка отримала термічні опіки за місцем проживання.

На місці події слідчо-оперативна група поліції спільно з оперативниками встановили, що тілесні ушкодження постраждала отримала під час побутового конфлікту зі співмешканцем. Жінку ушпиталили до медичної установи у стані середньої тяжкості.

Начальник відділу поліції № 1 Борис Ніколайчук уточнив:

«За попередніми даними, під час сварки 45-річний чоловік облив потерпілу керосином та підпалив. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові по підозру у замаху на вбивство та про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 15, частиною 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького РУ поліції)