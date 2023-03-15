На Прикарпатті підприємицю підозрюють у самовільному захопленні земель ДК «Укроборонпром» та привласненні обладнання

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону повідомлено про підозру керівниці підприємства за фактом самовільного зайняття земель оборони, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та невиконання судового рішення (ч.2 ст.197-1, ч.4 ст.191, та ч.1 ст.209, ч.2 ст.382 КК України).

За даними слідства, посадовиця у квітні 2017 року, уклавши договір із підрозділом державного концерну “Укроборонпром” про купівлю на аукціоні майже 3 тисяч квадратних метрів механічного цеху на вул.Хриплинській у м.Івано-Франківськ, здійснила самовільне зайняття понад 0,3 га сусідньої території та унеможливила до них доступ працівникам заводу.

Надалі підозрювана заснувала ще одне підприємство, наділила себе організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями та передала до статутного капіталу понад три десятки одиниць обладнання, яке повинна була повернути, натомість – привласнила і використовувала. Таким чином легалізувала майно, одержане злочинним шляхом.

У червні 2018 року прокурори звернулися до суду, щоб витребувати із незаконного володіння це майно або відшкодувати його вартість – понад 240 тисяч гривень.

У жовтні 2019 року Західний апеляційний господарський суд підтримав позицію органів прокуратури та залишив без змін рішення першої інстанції, однак підозрювана його проігнорувала.

У червні 2020 року Івано-Франківський міський відділ державної виконавчої служби відкрив виконавче провадження.

На цей посадовиці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім цього, прокурори готують позов до суду з метою витребування самовільно захоплених земельних ділянок.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Поліція Івано-Франківської області

Довідково: максимальний термін покарання, передбачений санкціями статей, становить 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Західного регіону