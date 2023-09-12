На Прикарпатті учасників злочинної групи судитимуть за розкрадання нафти

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи за фактом привласнення та розтрати нафти, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, четверо учасників групи, серед яких начальник цеху нафтопереробного заводу та представники комерційної структури, налагодили схему розкрадання нафти. Її вивозили із заводу під виглядом очищення резервуарів від надлишків нафти, а далі збували підпільним виробникам пального в різних регіонах України.

Упродовж січня-березня 2021року було привласнено та розтрачено нафту, яка не перебувала на обліку підприємства, на понад 1,3 млн. грн.

Під час розслідування накладено арешт на майно обвинувачених вартістю 1,1 млн. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області, за матеріалами управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура