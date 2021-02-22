На Рівненщині поліцейські викрили організовану злочинну групу на збуті метамфетаміну

Третій етап реалізації документування злочинної діяльності групи правоохоронці провели 19 лютого у рамках кримінального провадження, розпочатого у листопаді 2018 році за фактом незаконного збуту психотропної речовини в кількох областях країни.

Працівники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області спільно з слідчими слідчого управління за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури викрили злочинну групу, учасники якої, за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, налагодили діяльність з незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Рівненської області та сусідніх областей.

Із залучення спецпідрозділу КОРД 19 лютого слідчі провели у Рівному та Рівненському районі сім санкціонованих обшуків у житлових приміщеннях фігурантів справи, прилеглих господарських будівлях та у транспортних засобам.

Так, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти з оперативної закупки, марихуану, п’ять скляних колб із нашаруванням невідомої речовини, пластикову ємність частково наповнену коноплею, п’ять банківських карток, 11 мобільних телефонів, сім-картку та п’ять флеш-носіїв.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру у вчиненні збуту наркотиків раніше судимому організатору злочинної групи 42-річному рівнянину та виконавцю — 36-річному жителю обласного центру центру.

Іще одному виконавцю — 41-річному жителю Рівного повідомлено про підозру у вчинення злочинів, передбачених трьома статтями Кодексу: незаконне зберігання зброї, наркотиків та прекурсорів.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу.

У цілому в рамках кримінального провадження було проведено іще два етапи реалізації матеріалів з метою документування злочинної діяльності учасників зазначеної групи осіб.

Так, у квітні 2019 в ході 12 санкціонованих обшуків було вилучено: 6 одиниць зброї, 2 087 таблеток, 15 поліетиленових пакетиків із метамфетаміном, корпус гранати «РГД-5» із запалом, 3 скляні колби, zip-пакети із білої кристалічною речовиною понад 100 грамів, грошові кошти, мобільний телефони та електронні ваги.

У квітні 2020 року в ході проведення другого етапу реалізації в ході 6 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад півтора мільйони гривень, 31 кілограм бурштину-сирцю, марихуану, метамфетамін, обладнання, мобільні телефони та банківські картки.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Рівненської області