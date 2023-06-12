на шепетівщині засудили шахрайку, яка виманювала у потерпілих гроші за неіснуючий товар

Шепетівський міськрайонний суд визнав винною 25-річну жительку м. Шепетівка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські задокументували 24 факти шахрайських дій з її боку.

У травні цього року слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці підозру. Правоохоронці встановили, що 25-річна жителька Шепетівки в одній із соціальних мереж створила онлайн-магазин жіночого одягу. Там вона розміщувала оголошення про продаж товарів, яких у неї не було. Разом з тим вона охоче рекламувала одяг та обіцяла покупцям швидку доставку за умов передплати.

Потерпілі перераховували зловмисниці кошти, але товар так і не отримували.

Від шахрайської діяльності «продавчині» постраждало 24 особи. Наразі частину завданих збитків обвинувачена вже відшкодувала потерпілим, решту — зобов’язалась повернути протягом одного місяця з моменту набрання вироком законної сили.

Суд призначив жінці остаточне покарання у вигляді 1 року та 6 місяців позбавлення волі зі звільненням від його відбування на 1 рік іспитового строку.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області