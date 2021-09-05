На столичній Оболоні затримали квартирного крадія

Зловмисник розрахувався у магазині вкраденою банківською карткою. Правоохоронці встановили його особу по записах з камер відео спостереження. Розпочато кримінальне провадження.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянки про те, що вночі невідомий проник до її помешкання на вулиці Героїв Дніпра. На вказану адресу прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Потерпіла розповіла поліцейським, що у квартиру на другому поверсі через відчинене на провітрювання вікно заліз зловмисник. З помешкання зник мобільний телефон, банківська кредитна картка та чоловічі кросівки.

Співробітники карного розшуку встановили, що крадій встиг розрахуватись карткою у магазині. Правоохоронці переглянули записи з камер відео спостереження у торговому залі та встановили особу зловмисника. Крім того, зловмисник взув викрадене взуття, яке упізнала потерпіла.

Ним виявився 43-річний місцевий мешканець, який навесні цього року скоїв аналогічний злочин та обікрав дві квартири в Оболонському районі столиці. Відносно фігуранта слідчий вже скерував обвинувальний акт до районного суду. Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва