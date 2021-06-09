На Сумщині групу осіб судитимуть за незаконну порубку дерев зі збитками майже на ₴600 тис.

Роменською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів м. Ромни за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, троє чоловіків за попередньою змовою у полезахисній смузі, яка розташована за межами населеного пункту на території Перехрестівської сільської ради Роменського району, впродовж двох місяців 2020 року без відповідного дозволу зрубали 60 дерев. Відповідно до висновку експертизи протиправними діями заподіяно збитки навколишньому природному середовищу на суму 583 тис грн.

У березні 2021 року прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно їхнього третього спільника. Триває судовий розгляд.

Протиправну діяльність групи осіб викрито прокурорами спільно з працівниками Роменського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури