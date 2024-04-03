На Сумщині судитимуть 5 спільників та 4 ув’язнених, які з СІЗО ошукали 22 особи

Сумською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи, які ошукували людей по всій Україні (ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 КК України) та п’яти їх спільників, які допомагали шахраям (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, перебуваючи в Державній установі «Сумський слідчий ізолятор», один із ув’язнених, залучивши до протиправної діяльності трьох своїх співкамерників, у мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих транспортних засобів за заниженою вартістю. Зацікавленим людям пропонували перерахувати на картку аванс чи повністю оплатити автівку.

Більш того, організатор групи залучив до вчинення злочинів іще п’ять осіб, які перебували на свободі. Зазначені спільники забезпечували учасників злочинної групи банківськими картками, на які ошукані люди перераховували кошти, а також виконували інші функції, які ув’язнені не могли робити самостійно.

На даний час встановлено 22 потерпілих, з яких 8 військовослужбовці, які втратили майже 300 тис. грн, купляючи неіснуючі авто.

Діяльність підозрюваних припинено слідчими відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції у взаємодії з відділом протидії кіберзлочинності Нацполіції, співробітниками ДУ «Сумський слідчий ізолятор».

Сумська обласна прокуратура