На Вінниччині чоловіка викрили у шахрайському зборі коштів «для військового шпиталю»
Громадяни здійснили 53 транзакції, однак гроші зловмисник витратив на власні потреби. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Протиправну діяльність викрили працівники кіберполіції Вінниччини спільно з працівниками ГУНП Вінницької області.
31-річний житель Вінниччини ошукав громадян, збираючи в Інтернеті гроші на обладнання для військового шпиталю.
Використовуючи фейкову сторінку в соцмережі, чоловік публікував справжні дописи про збір грошей, однак в оголошеннях змінював банківські реквізити на власні.
Громадяни здійснили 53 транзакції, аби допомогти нашим захисникам. Втім зібрані гроші зловмисник витратив на власні потреби.
У фігуранта правоохоронці вилучили 2 мобільні телефони та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.