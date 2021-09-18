На Вінниччині голову районного суду підозрюють в отриманні ₴120 тис. «винагороди»

Протиправну діяльність задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Вінницькій області Нацполіції спільно з детективами НАБУ та САП.

Встановлено, що голова райсуду вимагав та отримав понад 120 тис. грн неправомірної вигоди. Натомість обіцяв громадянинові прискорити розгляд цивільної справи та прийняти рішення на його користь.

Під час процесуальних заходів правоохоронці виявили та вилучили частину предмету неправомірної вигоди та грошові кошти у сумі понад 50 тис. доларів США.

Сьогодні, 17 вересня, на підставі отриманих доказів голові райсуду вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Підозру підписано Генеральним прокурором. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України