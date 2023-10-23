На Вінниччині наркоторговці збували марихуану та амфетамін у приміщенні замаскованому під ломбард

Злочинна група у складі трьох осіб через підконтрольний ломбард налагодили мережу збуту клієнтам амфетаміну та канабісу. Під час обшуків у зловмисників вилучили понад один кілограм готового до збуту особливо небезпечного психотропу, 20 000 доларів США та інші докази їх злочинної діяльності. Тривають слідчі дії.

Організував злочинний бізнес 34-річний житель Могилів-Подільського. Він керував діями своїх спільників, розподіляв прибутки, забезпечував надходження наркотиків і психотропів до інших фігурантів для подальшого збуту на території Вінницької області. Виконавці віком від 30 до 40 років займались розповсюдженням небезпечних речовин. Приміщення для збуту, замасковане під ломбард, винаймав 34-річний ватажок. Для контролю за ситуацією навколо ломбарду, зловмисники навіть встановили систему відеоспостереження навколо будівлі.

19 жовтня спецоперацію з викриття та документування діяльності наркодилерів проводили слідчі слідчого управління обласного главку, співробітники Управляння боротьби з наркозлочинністю та інших оперативних служб, місцевого районного відділу поліції та Могилів-Подільського прикордонного загону. Силову підтримку здійснювали спецпризначенці КОРДу, процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад кілограм амфетаміну, сотню доз канабісу, 20 тисяч доларів США, мобільні телефони, банківські картки, лабораторне приладдя та хімічні реактиви для виготовлення психотропних речовин. Окрім цього у фігрантів вилучені закордонні паспорти та візи для виїзду за межі території України.

Організатору наркобізнесу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запоібний захід – тримання під вартою.

Кваліфікація діям його спільників буде надана після проведення експертиз та слідчих дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області