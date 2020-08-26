На Волині чоловіків затримали за погрозу та опір поліцейським

Фігурантам слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 342, ст. 343, ст. 345 та ст. 296 Кримінального кодексу України. Учора суд обрав підозрюваним запобіжний захід.

Інцидент трапився у селі Брониця Камінь-Каширського району, що на Волині. Працівники сектору реагування патрульної поліції виявили трактор з причіпом, що був навантажений піском та рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Після його зупинки, водій транспортного засобу втік.

Через деякий час на місце пригоди почали сходитись місцеві жителі. Розпочалася шарпанина, внаслідок якої один з поліцейських отримав тілесні ушкодження. Правопорушники відтіснили правоохоронців та забрали трактор.

На місце виїхали бійці спецпідрозділу КОРД. Працівники поліції доставили у місцевий відділ поліції трьох найбільш активних правопорушників. Двох з них, 18 та 23 роки, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучили.

Затриманим слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Окрім цього, одному з правопорушників повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав підозрюваним запобіжний захід: молодшому – тримання під вартою строком 60 діб без права внесення застави, старшому – домашній арешт.

Сектор комунікації поліції Волинської області