На Волині судитимуть підозрюваного у наданні хабара поліцейському

Працівники ГУНП у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області завершили розслідування кримінального провадження за фактом надання хабаря керівнику одного зі структурних підрозділів Горохівського відділу поліції. У червні житель сусідньої Львівщини надав півтори тисячі доларів США поліцейському, аби уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку та перевезення лісодеревини.

Нагадаємо, 17 червня, близько 2 години ночі, поліціянти Горохівського відділу поліції спільно з працівниками державної лісової охорони ДП «Горохівське ЛМГ» зупинили вантажний автомобіль марки Volkswagen LT4: в салоні правоохоронці виявили 5 колод породи дуб. Деревину вилучили.

Орієнтовна сума завданих збитків становить 50 тисяч гривень. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Аби уникнути кримінальної відповідальності за незаконну порубку та перевезення лісодеревини, житель Львівщини надав поліцейському півтори тисячі доларів США неправомірної вигоди. Задокументували правопорушника під час дачі грошей. Кошти вилучили.

За цим фактом відомості внесли до ЄРДР. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочате за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, слідчі поліції завершили. Чоловікові оголосили про підозру у скоєному злочині. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Сектор комунікації поліції Волинської області