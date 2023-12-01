Вимагав гроші та погрожував розправою матері і доньці – повідомлено про підозру жителю Хмельниччини

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Славута у вимаганні грошових коштів з погрозою насильства та розголошення відомостей, які потерпілі бажають зберегти в таємниці, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав у двох місцевих жительок 50 тис грн. У разі несплати грошових коштів зловмисник погрожував потерпілим фізичною розправою та розголошенням відомостей особистого характеру.

Протягом декількох місяців погрожував матері і доньці по телефону та писав повідомлення в один із месенджерів.

Якось навіть підстеріг одну з жінок на вулиці і побив. Тоді вона і звернулась до поліції.

Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури