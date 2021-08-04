На Волині затримали «кримінального авторитета», який організував банду

Угрупування із трьох осіб правоохоронці затримали 4 серпня у Ковелі під час вчинення ними чергового злочину. Слідчі дії тривають.

Інформують, що співробітники управління карного розшуку протягом кількох місяців проводили заходи, спрямованні на документування злочинної діяльності групи. Слідчі дії тривали у рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому після крадіжки цінностей із сейфу 45-річного волинянина.

Вчора ж, 4 серпня, правоохоронці затримали зловмисників на гарячому після крадіжки цінностей із сейфу 45-річного волинянина.

Усі правопорушники – волиняни, вони у минулому притягувалися до кримінальної відповідальності. Організатор угрупування – місцевий «кримінальний авторитет», йому 65 років.

«Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення їм підозри, слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу. Зараз триває низка санкціонованих обшуків з метою збору доказової бази злочинної діяльності групи на території міста Ковеля та області», – зазначив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Встановили, що затримані причетні до щонайменше п’яти злочинів майнового характеру, вчинених у 2021 році на території Волині. // volyninfa.com.ua