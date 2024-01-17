На Волині судитимуть трьох членів злочинної групи торговців зброєю

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення трьома громадянами України організованою групою незаконного поводження зі зброєю (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, житель Києва та двоє жителів Черкаської області упродовж квітня-липня 2023 року реалізовували схему незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів на території України.

Підшуковуючи на військовому аукціоні покупців, члени групи за понад 200 тисяч гривень збули їм підствольні гранатомети «ГП-25», постріли до них та автомати Калашникова з набоями.

Під час санкціонованих судом обшуків в оселях та транспортних засобах підозрюваних вилучено мобільні телефони, неправомірно отримані грошові кошти в сумі понад 30 тисяч гривень, вогнепальну зброю та бойові припаси до неї.

На вилучені речі накладено арешт.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури