На Закарпатті брати, які намагалися переправити військовозобов’язаних до Румунії, побили прикордонника

На Закарпатті правоохоронці затримали чергових зловмисників, які переправляли через державний кордон України чоловіків призовного віку. Фігурантами справи є два рідні брати, віком 19 та 22 роки, з села Новоселиця Берегівського району.

З 4 на 5 квітня вночі підозрювані переправляли до Румунії в обхід пункту пропуску чотирьох жителів Львівщини. Уже на пів шляху переправників разом з клієнтами помітив військовослужбовець ДПСУ, який наказав порушникам зупинитися. У відповідь зловмисники почали чинити йому опір та заподіяли тілесні ушкодження, після чого спробували втекти, однак були затримані іншим прикордонним нарядом.

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Зловмисників передали поліцейським, які за даним фактом відкрили два кримінальні провадження: ч. 2 ст. 332 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, тобто Сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури, слідчі повідомили затриманим про підозру та за рішенням суду їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне обидвом загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Найближчим часом матеріали провадження будуть скеровані для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області

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