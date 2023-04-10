На Закарпатті брати, які намагалися переправити військовозобов’язаних до Румунії, побили прикордонника

На Закарпатті правоохоронці затримали чергових зловмисників, які переправляли через державний кордон України чоловіків призовного віку. Фігурантами справи є два рідні брати, віком 19 та 22 роки, з села Новоселиця Берегівського району.

З 4 на 5 квітня вночі підозрювані переправляли до Румунії в обхід пункту пропуску чотирьох жителів Львівщини. Уже на пів шляху переправників разом з клієнтами помітив військовослужбовець ДПСУ, який наказав порушникам зупинитися. У відповідь зловмисники почали чинити йому опір та заподіяли тілесні ушкодження, після чого спробували втекти, однак були затримані іншим прикордонним нарядом.

Зловмисників передали поліцейським, які за даним фактом відкрили два кримінальні провадження: ч. 2 ст. 332 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, тобто Сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.

За процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури, слідчі повідомили затриманим про підозру та за рішенням суду їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне обидвом загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Найближчим часом матеріали провадження будуть скеровані для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області