На Закарпатті для переправлення чоловіків через держкордон зловмисники використовували автомобіль «швидкої»

В ході реалізації оперативної інформації співробітники міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, спільно зі слідчими та прикордонниками, заблокували схему нелегального переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку.

Правоохоронцям вдалося встановити, що до організації злочину причетні двоє жителів Ужгородського району, віком 24 та 25 років.

Провівши ряд негласних заходів, оперативники з’ясували, що зловмисники переправляли своїх клієнтів неподалік селища Великий Березний, в обхід офіційних пунктів пропуску. Для транспортування втікачів до прикордонних територій один з фігурантів, який працює фельдшером на місцевій підстанції екстреної медичної допомоги, організував автомобіль «швидкої».

З увімкненими проблисковими маячками зловмисники практично безперешкодно перетинали пости правоохоронців і таким чином доставляли своїх клієнтів у максимальній близькості до лінії кордону. В подальшому потенційні призовники, дотримуючись вказаного фігурантами маршруту, незаконно перетинали український кордон та потрапляли до сусідньої Словаччини.

Такі незаконні послуги коштували чоловікам 3 тисячі доларів США з однієї людини.

Днями оперативники, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали фельдшера «на гарячому», під час спроби переправити двох військовозобов’язаних чоловіків. У фігуранта слідчі вилучили близько 6 тисяч доларів США. Наразі підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Його спільника продовжують розшукувати правоохоронці.

За даним фактом у поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Розслідування у даній справі триває.

Поліція Закарпатської області