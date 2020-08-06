На Запоріжжі викрили шкуродерку, яка знімала вбивства тварин на відео та викладала в соціальних мережах

Крім того правоохоронці вилучили матеріали порнографічного характеру, які вона розповсюджувала в мережі Інтернет. Відкриті кримінальні провадження. Тривають досудові розслідування.

13 липня до Вільнянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа в мережі Інтернет, створила сторінку з фото-та відеоматеріалами порнографічного характеру.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили особу, причетну до створення та розповсюдження порнографічних матеріалів. Нею виявилася 24-річна місцева мешканка. Дівчина викладала на власну сторінку в соціальних мережах, доступ до яких заборонений на території України, відверті фото порнографічного характеру.

5 серпня, співробітники Вільнянського відділення поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, провели за місцем проживання зловмисниці санкціонований обшук. За його результатами поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які містили чималий архів матеріалів порнографічного характеру, інтимні прилади для сексу, банківські картки, гроші та інші речові докази злочинної діяльності.

Також, під час проведення обшуку працівники поліції виявили фото-та відеоматеріали жорстокого поводження з тваринами: катування та вбивства. Їх фігурантка також розповсюджувала в соціальних мережах.

Вилучене направлено на комп’ютерно-технічну експертизу до Запорізького наукового-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Дії зловмисниці слідчим Вільнянського відділення поліції кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення ч.1 та ч.2 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України та ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція за вказаними статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області