На Запоріжжі за хабарництво судитимуть посадовця управління Укртрансбезпеки

Прокуратура області затвердила та скерувала до Бердянського міськрайонного суду обвинувальний акт відносно старшого державного інспектора відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

Слідство встановило, що державний службовець у липні поточного року вимагав по 400 гривень з кожного вантажного автомобілю за невчинення перевірки.

Таким чином, останній одержав неправомірну вигоду на загальну суму 4400 гривень за не перевірку 11 вантажних автомобілів одного з фермерських господарств Запорізької області та їх безперешкодного проїзду.

Винній особі загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Запорізької обласної прокуратури