На Житомирщині рестораторна родина «смотрящого» розбудувала комплекс відпочинку на самовільно зайнятій землі

Мати, син та його дружина – власники заміського готельного комплексу, вирішили розшири його межі та незаконно зайняли землі, що знаходяться у постійному користуванні Коростишівського лісгоспу. До того ж слідчі з’ясували, що частина забудованої підприємцями території розташована у межах прибережної захисної смуги.

Встановлено, що 50-річний фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зокрема, відносно нього на розгляді в суді перебуває обвинувачення за вчинення низки тяжких злочинів, у тому числі терористичного акту. Крім того, поліцейські Житомирщини викрили чоловіка в організації злочинної групи вимагачів у статусі «смотрящого». Нині він перебуває під вартою.

Слідством встановлено, що чоловік, задля збільшення статків, самовільно зайняв 0,86 га лісу в Коростишівській громаді. Ділянку, що прилягає до його власної, обгородив парканом, облаштував ландшафт і розгорнув будівництво туристично-оздоровчого комплексу. До таких протиправних дій були залучені його мати та дружина, які є співвласницями закладу. Жодних дозвільних документів ні на землю, ні на будівництво ніхто з родини не отримував.

Днями слідчі ГУНП в Житомирській області, за оперативного супроводу співробітників СБУ в області та процесуального керівництва обласної прокуратури, оголосили фігурантам про підозри у вчиненні низки кримінальних правопорушень:

самовільному зайнятті земельної ділянки, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 197-1 КК України);

незаконній забудові на самовільно зайнятій земельній ділянці, вчиненій групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області