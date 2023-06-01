На Житомирщині злочинна група гранітною пульпою зіпсувала землю, заподіявши довкіллю шкоди на ₴2,6 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури організатору злочинного угруповання та чотирьом учасникам повідомлено про підозру у псуванні земель відходами, шкідливими для довкілля, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України).

За даними слідства, організовану злочинну групу, яка заподіяла масштабних збитків довкіллю, створив 40-річний житель Коростишева.

Ділок, маючи у власності спецавтомобілі – цистерни, приватно найняв чотирьох водіїв, яким «доручив» збирати відходи каменеобробних підприємств.

Попередньо організатор, без жодного передбаченого законодавством дозволу на таку діяльність, домовлявся з підприємцями про вивезення шкідливих для довкілля відходів – пульпи. Після цього фігуранти справи забирали гранітну масу з місць обробки каменю та вивозили на земельну ділянку Харитонівської ОТГ Житомирського району.

Установлено, що протягом вересня-грудня минулого року злочинне угруповання вивезло майже 200 м3 гранітної пульпи.

За висновками експертів, підозрювані зіпсували значну площу землі, заподіявши довкіллю шкоди на 2,6 млн грн.

Наразі на знаряддя скоєння злочину – чотири спецавтомобілі – накладено арешт.

Вирішується питання щодо стягнення з підозрюваних заподіяних збитків.

Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Додатково: пульпа – подрібнена суміш каменю і води, хімічних домішок від каменеобробки, підлягає утилізаціі; містить важкі метали, які можуть викликати у людини складні захворювання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури