Нардеп Тищенко намагався отримати спеціальні умови на перевалку зерна – розслідування

Приватизація порту Усть-Дунайськ може відбуватись в інтересах стивідорної компанії, пов’язаної з нардепом Миколою Тищенком.

Про це delo.ua заявив директор ДП “МТП Усть-Дунайськ” Юрій Мартинюк.

“Компанія ЗТК, яка перевантажує вантажі Тищенка через наш порт, відмовляється платити державі, – розповідає Юрій Мартинюк. – Усі інші стивідори платять, а він ні. Це політична корупція, я вважаю. Півтора року тому ЗТК рейдерським шляхом захопив наш склад, майно державного підприємства. Нічого нам не сплачує за зберігання вантажів. На сьогодні борг перевищує 2 млн гривень. Усі інші оператори сплачують порту за використання державної інфраструктури 0,5 долара за тонну вантажу. Це дуже невисока ставка. В порту Ізмаїл стивідори сплачують 3 долари з тонни. ЗТК вирішив, що вони можуть сплачувати нашому порту лише 0,05 долара, тобто 5 центів з тонни, заробляючи 18 доларів на тонні зерна. Іншими словами, держава має дотувати надприбутки приватного стивідора”.

У 2022 році при комітеті ВР з питань транспорту та інфраструктури Тищенко створив власну робочу групу, яка займається “перевіркою морегосподарського комплексу”. На початку листопада члени групи навідались в Усть-Дунайськ. А вже 31 грудня Микола Тищенко у фейсбуці написав, що він ініціював звільнення керівника порту Кілія “за корупцію”. В порту вважають, що це пов’язано з намаганням депутата повністю захопити порт та не сплачувати заборгованість перед державним підприємством.

За словами Юрія Мартинюка, стивідорна компанія ЗТК не приховує зв’язку з Тищенком. “Ця компанія скрізь розповідає, від кого вони працюють, чиї вантажі вони обробляють. Прямим текстом тобі кажуть: ми працюємо від цієї людини, ти хоч розумієш, на кого ти рипаєшся?” – розповідає директор порту.

За інформацією видання, минулого року “ревізор” приходив до багатьох керівників дунайських портів. Питання одне і теж – “дайте спеціальні цінові умови для моїх постачальників”. Спеціальні – тобто у 2-3 рази нижче ринкових. Директорів запевняли, нібито “питання погоджено” з профільним міністерством, чого насправді не було.

Як зазначається у розслідуванні, нардеп Микола Тищенко постійно щось перевіряє. 2021 року він створив і очолив міжфракційне об’єднання “Українська залізниця” та оцінював вагони “Укрзалізниці”. Минулого року взявся за лісову галузь, створив тимчасову слідчу комісію і тепер “гастролює” по лісгоспах Закарпаття. Перевірка лісгоспів виявилась настільки прибутковою справою, що на led-екранах по всьому Києву запустили ролик “Микола йде, тріски летять”. Напевно, щоб лісівники в інших регіонах “як треба” готувались до зустрічі з “ревізором”.

“Технологія діяльності чергової слідчої/робочої/тимчасової групи у кожному випадку типова. “Експертний офіс” у вигляді ексдиректорів, раніше звільнених за корупцію. Психологічний пресинг та огульні звинувачення. “Рейди” по підприємствах, які більш нагадують візити рекетирських угрупувань з 90-х. Недопуск журналістів, відмова від спілкування зі ЗМІ. Бомбардування дзвінками профільних міністрів та замів з вимогою звільнити “неправильних” людей і призначити “правильних”. Може, нарешті НАБУ перевірить головного парламентського “перевіряльника”? Шановні детективи, охочих дати свідчення більше ніж достатньо”, – резюмує видання.

Нагадаємо, 22 грудня ФДМ виставив на приватизацію порт Усть-Дунайськ. Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на сайті Prozorro.Продажі. Стартова ціна – 60 млн гривень. // УНІАН