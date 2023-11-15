Нацполіція ліквідувала логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів з прибутком у ₴10 млн. на місяць

Фігуранти налагодили схему наркобізнесу на території чотирнадцяти регіонів України, розповсюджуючи гуртовими партіями та в роздріб: «Альфа-PVP», амфетамін, екстазі, канабіс тощо. Поліцейські провели ряд одночасних обшуків та вилучили наркотики та психотропи на понад 6 млн грн. Усі учасники затримані, їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Припинили діяльність злочинного наркоугруповання оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з УБН ГУНП в областях, разом зі слідчими СУ ГУНП за підтримки Департаменту карного розшуку і оперативних служб Нацполіції під процесуальним керівництвом окружних прокуратур областей.

Встановлено, що члени злочинного угруповання у складі дев’яти осіб віком від 28 до 43 років діяли на територіях різних областей країни. Фігуранти налагодили розгалужений логістичний хаб зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Рекламували свої послуги та координували розповсюдження заборонених речовин через Телеграм-боти та Інтернет-ресурси.

Збували «товар» так званими закладками та гуртовими партіями, зокрема наркотики відправляли поштовими сервісами під вигаданими анкетними даними по всій території України. Від злочинної діяльності зловмисники отримували майже 10 мільйонів гривень прибутку щомісяця.

У ході реалізації правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділів ППОП провели 36 одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів на території чотирнадцяти областей. У результаті обшуків поліцейські вилучили понад 9 кг «Альфа-PVP», а це майже 30 тисяч «доз», 4 кг амфетаміну – орієнтовно 15 тисяч «доз», а також по 8 тисяч «доз» канабісу і «спайсу». Крім того, виявлено 200 пігулок «екстазі», понад пів тисячі набоїв та «чорнові» записи.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 6 мільйонів гривень.

Дев’ятьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозри за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За вчинене їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України