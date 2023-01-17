Обійняла керівну посаду в окупантів, та вивісила триколор на адмінбудівлі — мешканку Ізюмщини судитимуть за колабораціонізм

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної жінки за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Липчанівка Ізюмського району місцева мешканка погодилась на пропозицію загарбників та обійняла посаду «голови» у незаконному органі влади «Бригадировское сельское поселение», до складу якого входили декілька сіл району.

Обвинувачена організовувала та контролювала роботу співробітників окупаційного органу влади, а також неодноразово брала участь у видачі гуманітарної допомоги з боку рф. Крім того, встановлено, що жінка зухвало зірвала прапор України з місцевої адміністративної будівлі і кинула його землю, повісивши прапор рф.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура